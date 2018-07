Moskau (AFP) Die Regierungen in Washington und Moskau wollen ihre Bemühungen für ein Ende der Kämpfe in Syrien nochmals verstärken. "Die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten sind entschlossen, die Anstrengungen für eine politische Lösung des Konflikts in Syrien zu verdoppeln", hieß es am Montag in einer gemeinsamen Erklärung beider Länder, die vom Außenministerium in Moskau veröffentlicht wurde.

