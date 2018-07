Neuss (dpa) - Nach massiven Warnstreiks im Metalltarifstreit startet ein neuer Einigungsversuch in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag treffen sich Arbeitgeber und IG Metall in Neuss - bundesweit zum ersten Mal, seit Ende April in sämtlichen Tarifgebieten die Gespräche ergebnislos beendet worden waren. Begleitet werden die Gespräche von neuen Warnstreiks. Die IG Metall ist mit der Forderung nach 5 Prozent mehr Geld am Start. Die Arbeitgeber haben Entgelterhöhungen in zwei Stufen angeboten, die sich auf 2,1 Prozent summieren.

