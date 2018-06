Neuss (dpa) - Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich keine Lösung ab. Arbeitgeber und Gewerkschaft vertagten am Abend nach sechs Stunden die Verhandlungen. Beide Seiten sprachen von konstruktiven, konzentrierten, aber auch kritischen Gesprächen. Die IG Metall kündigte eine Fortsetzung der Warnstreiks an. Ein Durchbruch sei noch nicht erzielt worden. Die Arbeitgeber warnten vor einer Ausweitung des Konflikts durch eine Verschärfung der Streiks. Wann die Verhandlungen fortgesetzt werden, soll an diesem Dienstag entschieden werden.

