Kuwait-Stadt (AFP) Der UN-Sondergesandte für den Jemen hat die Konfliktparteien zu Zugeständnissen aufgefordert, um ein Scheitern der Friedensgespräche zu verhindern. Ismail Ould Sheikh Ahmed sagte am Montag, die für Sonntag abgesagten direkten Gespräche in Kuwait-Stadt würden noch im Laufe des Tages fortgesetzt. Der UN-Sondergesandte hatte am Sonntag getrennte Treffen mit der jemenitischen Regierungsdelegation und mit der Abordnung der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen abgehalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.