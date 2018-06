München (dpa) - Zum Pfingstwochenende wird es auf den Straßen eng. Der Auto Club Europa und der ADAC rechnen mit langen Staus, vor allem im Süden Deutschlands. "Autofahrer fast aller Bundesländer sind jetzt unterwegs und starten in ein verlängertes Wochenende oder in die Ferien", teilte der ADAC in München mit. Hinzu kämen viele Baustellen. Vor allem am Freitag und am Samstag erwarten die Verkehrsexperten Staus.

