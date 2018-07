Dhaka (AFP) Der in Bangladesch wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilte Vorsitzende der größten islamistischen Partei ist am Dienstag hingerichtet worden. Motiur Rahman Nizami sei kurz vor Mitternacht in einem Gefängnis der Hauptstadt Dhaka gehängt worden, sagte Justizminister Anisul Huq der Nachrichtenagentur AFP. Wenige Tage zuvor war das Todesurteil gegen den Vorsitzenden der Partei Jamaat-e-Islami vom Obersten Gerichtshof des Landes bestätigt worden.

