Atlanta (dpa) - NBA-Profi Dennis Schröder steht in diesem Sommer für die deutsche Basketball-Auswahl bereit.

"Ich werde für die Nationalmannschaft spielen und versuchen, uns für die Europameisterschaft zu qualifizieren", sagte Schröder. Am Sonntag waren seine Atlanta Hawks gegen die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA in den Playoffs gescheitert. Er sei gesund und könne es nicht erwarten, für Deutschland zu spielen, kündigte der 22 Jahre alte Spielmacher an.

Im August und September bestreitet Deutschland seine EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande, Österreich und Dänemark. "Die Nationalmannschaft ist wichtig für mich, gerade wenn man woanders spielt. Die deutschen Fans können dann sehen, dass dir das Land wichtig ist", sagte Schröder.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft plant ihren Sommer zunächst ohne eine theoretisch noch immer mögliche Olympia-Teilnahme in Rio de Janeiro. Die DBB-Korbjäger könnten angesichts drohender Sperren für andere Nationen durch den Weltverband FIBA aber noch zum Ausrichter eines Qualifikationsturniers für die Sommerspiele ernannt werden. Die sportliche Qualifikation hatte das Team im vergangenen Sommer bei der Heim-EM in Berlin verpasst.

Twitter-Account von Dennis Schröder

Pressekonferenz mit Dennis Schröder

EM-Qualifikation

Spielplan EM-Qualifikation