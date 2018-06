New York (SID) - Basketball-Superstar Stephen Curry ist wie erwartet zum zweiten Mal in Folge zum wertvollsten Spieler (MVP) der nordamerikanischen Profiliga NBA gewählt worden. Der 28 Jahre alte Guard war in der Regular Season mit einem Schnitt von 30,1 Punkten pro Spiel für Meister Golden State Warriors der herausragende Werfer der Liga.

In der landesweiten Wahl wurde Stephen Curry von allen 131 Beteiligten an Nummer eins gesetzt - ein Novum in der besten Liga der Welt. Auf Platz zwei landete Kawhi leonard von den San Antonio Spurs vor LeBron James von den Cleveland Cavaliers.

Mit seinen Golden State Warriors hatte Curry mit 73 Siegen in 82 Hauptrundenspielen einen NBA-Rekord aufgestellt. Die alte Bestmarke hatten die Chicago Bulls um Weltstar Michael Jordan mit 72:10 in der Saison 1995/96 gehalten.

Am Montagabend feierte Curry nach einer Verletzungspause von vier Spielen ein denkwürdiges Comeback. Beim 132:125 nach Verlängerung im vierten Play-off-Spiel gegen die Portland Trail Blazers (Stand 3:1) erzielte der Ausnahmekönner gleich wieder 40 Punkte, 17 davon in der Verlängerung. Dies bedeutete einen NBA-Rekord.