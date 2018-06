Rio de Janeiro (AFP) Der frühere Fußballstar Rivaldo, der mit der brasilianischen Nationalmannschaft 2002 Weltmeister geworden war, hat Ausländern dringend vom Besuch der Olympischen Spiele im Sommer in Rio de Janeiro abgeraten: "Bleibt Zuhause", schrieb er im Online-Dienst Instagram neben einem Bild von einem am Wochenende in Rio getöteten Mädchen. "Hier riskiert man sein Leben."

