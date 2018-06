München (AFP) Bayern und die Bundesregierung haben sich darauf geeinigt, dass an den Grenzen weiter kontrolliert werden soll. "Der Bund ist bereit, der Situation angepasst verstärkte Grenzkontrollen durchzuführen", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Dienstag in München. Es bestehe Einigkeit, dass die Personenkontrollen an den Binnengrenzen fortgeführt werden müssten, "bis ein wirksamer Schutz der EU-Außengrenzen gewährleistet ist".

