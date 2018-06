München (AFP) Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger schwört auf Outdoorabenteuer. Vor rund zwei Jahren etwa sei sie in Chile auf einen 5800 Meter hohen Vulkan gestiegen. "Wir haben in Zelten übernachtet, es gab weder Telefon noch Computer oder Fernsehen, sagte die 39-Jährige der am Mittwoch erscheinenden Zeitschrift "Vogue". "Solche Erfahrungen, bei denen sich das Leben völlig entschleunigt, laden meine Batterien wieder auf."

