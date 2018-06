Köln (AFP) Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsen zweifelt eine Mehrheit der Berufstätigen einer Umfrage zufolge am Sinn zusätzlicher Rücklagen für die Altersvorsorge. 55 Prozent der im Berufsleben stehenden Befragten seien "zu der Einschätzung gelangt, dass weitere Anlagen nicht lohnen", teilte der Versicherer Axa Konzern AG am Dienstag in Köln unter Verweis auf das Ergebnis seines Axa Deutschland-Reports zu Ruhestandsplanung und -management mit.

