Berlin (AFP) Die SPD sieht sich durch die jüngsten Anträge des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor deutschen Gerichten in ihrer Ablehnung einer Strafverfolgung des ZDF-Satirikers Jan Böhmermann bestätigt. "Die SPD hat absolut richtig gelegen, die Ermächtigung zu einem Strafverfahren gegen Herrn Böhmermann abzulehnen", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Dienstag in Berlin. Jetzt müsse Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bangen, ob Erdogan weitere Strafanträge stelle.

