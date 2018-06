Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will die Bundeswehr erstmals seit 1990 personell wieder deutlich aufstocken. Die Aufstockung sei "nach heutiger Lage notwendig", sagte von der Leyen am Dienstag in Berlin. Der militärische Bereich soll nach den Plänen um 14.300 Soldaten wachsen, der zivile um 4400 Angestellte. Die neue Personalplanung erstreckt sich auf die kommenden sieben Jahre.

