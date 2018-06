Neunkirchen (AFP) Im Neunkircher Zoo sind zwei kleine Schneeleoparden zur Welt gekommen. Das teilten der Tierpark und die Naturschutzorganisation Nabu am Dienstag in der saarländischen Stadt mit. Die beiden bereits am Samstag geborenen Raubkatzenbabys seien "sehr agil und augenscheinlich gesund", das Muttertier kümmere sich "liebevoll" um sie. Über eine Webcam des Nabu könnten Interessierte das Geschehen in der Wurfbox selbst verfolgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.