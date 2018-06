St. Petersburg (SID) - Eine Nachnominierung von NHL-Torhüter Thomas Greiss für die Eishockey-WM in Russland ist nach wie vor offen. Der 30-Jährige hat nach einem Gespräch mit Bundestrainer Marco Sturm zwar seine Bereitschaft signalisiert, zu den Titelkämpfen in Russland nachzureisen. Doch die Freigabe seines Klubs New York Islanders, mit dem Greiss im Viertelfinale der NHL-Playoffs gescheitert war, liegt noch nicht vor.

Sturm hatte am Montag Bedenken über eine Nachnominierung geäußert. "Man muss sich ganz genau überlegen, ob das mit dem langen Flug und der Zeitverschiebung Sinn macht. Ich bin mit unserer Torhüterleistung auch zufrieden", hatte Sturm gesagt.