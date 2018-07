Straßburg (AFP) Nach den jüngsten Beschlüssen der Eurogruppe zur Auszahlung weiterer Milliardenkredite an Griechenland hofft EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici auf eine rasche Einigung über Schuldenerleichterungen für das krisengeplagte Land. Die Kommission habe eng mit den griechischen Behörden zusammengearbeitet, um schwierige Reformen auf den Weg zu bringen, sagte Moscovici am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg.

