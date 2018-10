Paris (AFP) Der französische Senat hat eine Verlängerung des Ausnahmezustandes für die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich in diesem Sommer gebilligt. Die Senatoren stimmten am Dienstag in Paris mit großer Mehrheit für eine erneute Verlängerung des nach den Anschlägen vom 13. November ausgerufenen Notstandes. Die Nationalversammlung muss noch in der kommenden Woche grünes Licht geben, erwartet wird ebenfalls eine breite Mehrheit.

