München (SID) - 73 Millionen Euro für Weltmeister Mats Hummels und Supertalent Renato Sanches: Der FC Bayern bastelt mit Vehemenz und weit offenem Portemonnaie an seiner Mannschaft der Zukunft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verpflichtete am Dienstag zunächst den 18 Jahre alten Sanches von Benfica Lissabon, der als eines der größten Talente Europas gilt. Kurz danach wurde auch bei Dortmunds Kapitän Mats Hummels nach wochenlangen Spekulationen Vollzug vermeldet.

Die Ablöse für den BVB-Innenverteidiger soll 38 Millionen betragen. 35 Millionen Euro plus Bonuszahlungen lassen sich die Münchner die Dienste des hoch veranlagten Portugiesen kosten. Beide Spieler erhalten einen Fünfjahresvertrag bis 2021. Es sind die ersten Zugänge der Bayern für die kommende Saison unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti.

"Mats ist einer der besten Innenverteidiger der Welt, mit ihm können wir die Qualität unserer Mannschaft nochmals steigern", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über Hummels, der bis 2008 schon einmal beim FC Bayern gespielt hatte. Hummels nannte noch ein "gemeinsames großes Ziel" mit dem BVB: den Pokalsieg am 21. Mai - gegen die Bayern.

Bei Mittelfeldspieler Sanches sei der FC Bayern "glücklich", so Rummenigge, "ihn trotz namhafter internationaler Konkurrenz für unseren Klub verpflichtet zu haben". der Nationalspieler sei ein "dynamischer, zweikampfstarker und technisch versierter Mittelfeldspieler, der unsere Mannschaft weiter verstärken wird".

Sanches war in Portugal erst am Montag zum "Senkrechtstarter des portugiesischen Fußballs" gewählt worden. Laut Bayerns Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen beträgt die Ablöse "35 Millionen Euro, zuzüglich möglicher Bonuszahlungen, die zum Beispiel fällig werden könnten, falls der Spieler in die Weltelf berufen wird oder FIFA-Weltfußballer werden würde".