Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw plant bei der Nominierung seines Kaders für die EM wieder Überraschungen.

Eine Woche vor Bekanntgabe seines vorläufigen Aufgebots für die Fußball-EM in Frankreich sagte Löw dem Magazin "Playboy": "Was die Auswahl der Spieler für ein Turnier angeht: Manchmal kann ein Überraschungsmoment durchaus taktisch sinnvoll sein und Energie für das gesamte Mannschaftsgefüge freisetzen. Wir beobachten viele Spieler, befassen uns intensiv mit ihnen."

Am kommenden Dienstag wird Löw in der französischen Botschaft in Berlin seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgeben. Es könne "locker sein", dass ein, zwei Spieler, "die bisher noch nicht so im Fokus stehen", dabei sind, hatte er bereits angekündigt.

Im "Playboy" sagte der 56-Jährige zu den Kriterien bei der Auswahl von Neuzugängen: "Das Leistungsprinzip steht über allem, auch der Charakter ist enorm wichtig." Man brauche "unterschiedliche Typen, die in der Lage sind, sich in eine Gemeinschaft einzufügen".