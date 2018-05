Duisburg (SID) - Der MSV Duisburg muss in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes in der 2. Fußball-Bundesliga auf Angreifer Victor Obinna verzichten. Der 29 Jahre alte Nigerianer erlitt im Spiel gegen den SV Sandhausen (2:2) einen Muskelfaserriss, wie der Tabellen-16. am Dienstag mitteilte.

Damit würde Obinna neben dem Spiel gegen Bundesliga-Aufsteiger RB Leipzig am Sonntag auch mögliche Relegationsspiele gegen die Würzburger Kickers, die als Tabellendritter der 3. Liga feststehen, verpassen.