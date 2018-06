Köln (SID) - Bittere Diagnose: Marcos Alvarez vom Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück fällt mit einer Knieverletzung für sechs bis acht Monate aus. Dem Stürmer ist das rechte vordere Kreuzband gerissen, zudem ist der Außenminiskus eingerissen. Das ergab eine MRT-Untersuchung vom Montag.

Alvarez war am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Chemnitz bei einem Schussversuch ohne Gegnereinwirkung umgeknickt und musste in der 16. Minute ausgewechselt werden.