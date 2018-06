Athen (AFP) Nach durch die Euro-Partner in Aussicht gestellten weiteren Finanzhilfen und Schuldenerleichterungen hofft die griechische Regierung auf ein baldiges Ende der Unsicherheit über die Zukunft des Landes. "Zum ersten Mal haben wir gute Nachrichten", sagte Ministerpräsident Alexis Tsipras am Dienstag in Athen. Die positive Bewertung der griechischen Reformen durch die Eurogruppe am Montag eröffne "den Weg für eine große Tranche" aus dem jüngsten Hilfsprogramm.

