London (AFP) Diplomatie auf Bürgermeisterebene: Londons neues Stadtoberhaupt Sadiq Khan hat am Dienstag erstmals eine ausländische Kollegin empfangen. Khan hieß die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die mit dem Eurostar in die britische Hauptstadt gekommen war, am Bahnhof willkommen. "Er hat Geschichte geschrieben, er ist der erste muslimische Bürgermeister einer großen europäischen Stadt", sagte Hidalgo. Khan erwiderte die Höflichkeiten und verwies auf den Umstand, dass Hidalgo die erste Frau an der Spitze der französischen Hauptstadt ist.

