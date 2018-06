Tokio (AFP) Weil sie müde waren oder im Dienst Bücher lasen, sind mehrere Mitarbeiter des größten japanischen Bahnunternehmens East Japan Railway verwarnt worden. So habe ein müder Angestellter einen Zug durch 16 Haltestellen in Tokio gefahren, berichtete der öffentliche Rundfunksender NHK am Dienstag. Ein anderer Lokführer habe "zeitweise" in einem Comicbuch gelesen, ein anderer ebenfalls in einem Buch geschmökert.

