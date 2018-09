Doha (AFP) Der Präsident der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Mohammed bin Saleh al-Sada, rechnet mit einer wachsenden Nachfrage nach Öl. Sie steige bereits an dank einer größeren Nachfrage nach Kraftstoff, erklärte al-Sada, der auch katarischer Energieminister ist, am Dienstag. Die Entwicklung werde ab nächstem Monat "wahrscheinlich weiter Fahrt aufnehmen", wenn die Sommersaison beginne, in der viele Menschen mehr Auto fahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.