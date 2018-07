Grafing (dpa) - Bei einer möglicherweise politisch motivierten Messerattacke am Bahnhof im bayerischen Grafing ist ein Mann getötet worden. Der 50-Jährige wurde von dem Angreifer am Morgen so schwer verletzt, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Dies teilten die Staatsanwaltschaft und das Bayerische LKA mit. Demnach stach ein 27-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit unvermittelt auf mehrere Männer ein. Der Täter habe Äußerungen bei der Tat gemacht, die auf eine politische Motivation schließen lassen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.