Köln/Istanbul (dpa) - "Simarik"-Sänger Tarkan hat seine langjährige Freundin Pinar Dilek aus Duisburg geheiratet. Das bestätigte das türkische Management des Musikers der dpa. Zuvor hatte der Popsänger Bilder seiner Hochzeit auf Facebook gepostet, wie andere Medien berichtet hatten. Laut Management hat das Paar Ende April in Istanbul geheiratet, die Hochzeitsfeier mit 100 Gästen fand in Köln statt. Tarkan wurde 1972 als Kind türkischer Einwanderer im rheinland-pfälzischen Alzey geboren. Später ging die Familie zurück in die Türkei.

