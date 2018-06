Nordrhein-Westfalen soll Pilotbezirk für Metall-Tarife werden

Frankfurt/Köln (dpa) - Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie soll in Nordrhein-Westfalen gelöst werden. Nach "konstruktiven" Gesprächen vom Vortag haben der Vorstand der IG Metall wie auch Gesamtmetall am Dienstag beschlossen, die Verhandlungen im mitgliederstärksten Tarifgebiet fortzusetzen. Verhandelt wird am Donnerstag in Köln, wie beide Seiten mitteilten. Bis dahin wird es nach Ankündigungen der Gewerkschaft weiterhin massive Warnstreiks geben. Erstmals seit sechs Jahren könnte damit ein Pilotabschluss für die wichtige Metall- und Elektroindustrie wieder in Nordrhein-Westfalen gefunden werden. Bereits für den Mittwoch vereinbarte Gespräche in Baden-Württemberg wurden auf Freitag verschoben.

Stahlkrise trifft Thyssenkrupp - Gewinneinbruch

Essen (dpa) - Die stark gesunkenen Stahlpreise haben tiefe Spuren in der Bilanz des Industriekonzerns Thyssenkrupp hinterlassen. In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres brach der Gewinn um 62 Prozent auf 37 Millionen Euro ein, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. Der Umsatz ging um acht Prozent auf 19,4 Milliarden Euro zurück. Der Verfall der Preise sei stärker gewesen und habe länger angedauert als erwartet. Deshalb senkte der Vorstand die Prognosen für das Ende September endende Gesamtjahr. Zuletzt hatten sich die Preise angesichts besserer Aussichten vor allem der chinesischen Wirtschaft zwar recht deutlich erhöht. Doch das kommt für Thyssenkrupp zu spät, um die bisherigen Einbrüche aufzuholen.

VW-Aufsichtsrat plant Hauptversammlung im Zeichen der Diesel-Krise

Wolfsburg (dpa) - Auf dem Weg in ruhigeres Fahrwasser nach der weltweiten Abgas-Krise muss der VW-Aufsichtsrat am Dienstag eine weitere heikle Hürde nehmen. Die 20 VW-Kontrolleure beraten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei ihrem Treffen am späten Nachmittag in Wolfsburg unter anderem über die Frage, ob das Gremium den Anteilseignern bei der Hauptversammlung am 22. Juni empfehlen wird, den Vorstand für das Krisenjahr 2015 zu entlasten. Eine brisante und schwere Entscheidung, denn die Empfehlung muss bereits am kommenden Donnerstag in der Tagesordnung für das Aktionärstreffen im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

EU-Währungskommissar: Griechenland ist auf dem richtigen Weg

Straßburg (dpa) - Griechenland ist nach Ansicht von EU-Währungskommissar Pierre Moscovici nach sechs Jahren Finanzkrise wieder auf dem Weg zu wirtschaftlichem Wachstum. "Ich bin wirklich überzeugt, dass nach sehr viel gemeinsamer Arbeit jetzt der rechte Weg vorgezeichnet ist", sagte Moscovici am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg. Er sei überzeugt, dass es schon im zweiten Halbjahr wieder ein positives Wachstum gebe. Griechenland hatte am Wochenende eine wichtige Renten- und Einkommensteuerreform beschlossen. Moscovici gab sich überzeugt, dass beim nächsten Treffen der Euro-Finanzminister am 24. Mai eine Entscheidung über neue Hilfsgelder möglich sei.

Finanzaufsicht sorgt sich wegen niedriger Zinsen um Pensionskassen

Frankfurt/Main (dpa) - Die Finanzaufsicht Bafin schlägt angesichts der historischen Niedrigzinsen Alarm. Vor allem Pensionskassen stünden zunehmend unter Druck, sagte der oberste Versicherungsaufseher Frank Grund bei der Vorstellung des Jahresberichts der Behörde am Dienstag in Frankfurt. "Möglicherweise können daher bald einzelne Pensionskassen nicht mehr aus eigener Kraft ihre Leistungen in voller Höhe erbringen." Mit ihnen werde derzeit gesprochen, wie es weitergehen könne. "Eine Kürzung der Leistungen für die Versicherten wollen wir natürlich verhindern." Die Bafin drängt darauf, dass die Arbeitgeber als Träger dieser Variante der betrieblichen Altersvorsorge neues Geld nachschießen.

Abkühlung der Weltwirtschaft dämpft deutschen Export

Wiesbaden (dpa) - Die erfolgsverwöhnte deutsche Exportwirtschaft bekommt die Abkühlung der Weltkonjunktur zu spüren. Zwar stiegen die Ausfuhren im März im Vergleich zum Februar. Gegenüber dem Vorjahr waren sie allerdings rückläufig, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Der Branchenverband BGA sprach von einem "durchwachsenen Ergebnis" im ersten Quartal. Nach Angaben der Wiesbadener Behörde lagen die Ausfuhren im März 1,9 Prozent höher als im Februar. Das Ergebnis von 107,0 Milliarden Euro lag über den Erwartungen von Bankökonomen, aber 0,5 Prozent unter dem des März 2015. Vor allem in Drittländern außerhalb der EU schwächelte die Nachfrage nach Produkten "made in Germany".

EU-Kommission prüft deutsche Vectoring-Entscheidung genauer

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission wird die umstrittene Entscheidung für den Ausbau schneller Internet-Verbindungen in Deutschland mit Hilfe der sogenannten Vectoring-Technik genauer unter die Lupe nehmen. Die Behörde leitete am Dienstag eine vertiefte Prüfung ein. Das passiert meist, wenn es Zweifel gibt, die ausgeräumt werden müssen. Als Frist dafür werden drei Monate gesetzt. Beim Vectoring können in herkömmlichen Kupferkabel-Leitungen Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Die Telekom-Wettbewerber kritisieren, dass damit in den betroffenen Bereichen die wirtschaftliche Grundlage für einen Ausbau deutlich schnellerer Glasfaserleitungen wegfalle.

Dax verteidigt 10 000-Punkte-Marke

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat auch am Dienstag zugelegt und den positiven Trend der vergangenen drei Handelstage fortgesetzt. Zwar fiel der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag kurzzeitig wieder unter die Marke von 10 000 Punkten, eroberte sie aber sofort danach zurück. Zuletzt stand er 0,35 Prozent höher bei 10 015,54 Punkten. Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 0,05 Prozent am Vortag auf 0,03 Prozent. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1375 (Montag: 1,1395) US-Dollar fest.