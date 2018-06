Moskau (AFP) Ein regierungskritischer Journalist ist in Russland nach Angaben von Amnesty International in eine psychiatrische Anstalt zwangseingewiesen worden. Der 52 Jahre alte Dmitri Worobiowski sei am Freitag gegen seinen Willen in eine Klinik im südrussischen Woronesch gebracht worden und werde dort weiter festgehalten, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag. Den Umgang mit Worobiowski wertete sie als Verstoß gegen russisches und internationales Recht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.