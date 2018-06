London (SID) - Synchronschwimmerin Marlene Bojer hat bei der EM in London in der Freien Kür im Solo-Finale den zwölften und letzten Platz belegt. Die Münchnerin kam im Schwimmstadion der Olympischen Spiele 2012 auf 78,7667 Punkte. Gold ging erwartungsgemäß an die russische Rekordweltmeisterin Natalia Ischtschenko, die ihren zehnten EM-Titel gewann, vor Anna Woloschyna (Ukraine) und Linda Cerutti (Italien).

Ins Duett-Finale in der Freien Kür waren zuvor die Flensburgerinnen Inken und Wiebke Jeske mit 74,8667 Punkten als Elfte eingezogen. Die Entscheidung um die Medaillen fällt am Mittwoch (17.30 Uhr). Die russischen Olympiasiegerinnen Ischtschenko und Swetlana Romaschina führten das Feld erwartungsgemäß deutlich vor der Ukraine und Italien an.