Frankfurt/Köln (dpa) - Der Tarifkonflikt in der deutschen Metall- und Elektroindustrie soll in Nordrhein-Westfalen gelöst werden. Nach konstruktiven Verhandlungen vom Vortag haben der Vorstand der IG Metall wie auch Gesamtmetall beschlossen, die Verhandlungen im mitgliederstärksten Tarifgebiet fortzusetzen. Verhandlungsort wird Köln. Erstmals seit sechs Jahren könnte damit ein Pilotabschluss für die wichtige Metall- und Elektroindustrie wieder in Nordrhein-Westfalen gefunden werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.