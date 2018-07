Los Angeles (AFP) Der 92-jährige US-Medienmogul Sumner Redstone steht im Zentrum eines erbitterten Rechtsstreits, der in den USA den Boulevard und die Geschäftswelt in Atem hält - es geht um seine geistige Zurechnungsfähigkeit und um sein Erbe. Eine frühere Lebensgefährtin des Milliardärs scheiterte am Montag vor einem Gericht in Los Angeles mit ihrem Versuch, Redstone für unmündig erklären zu lassen.

