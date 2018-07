Dhaka (AFP) Die Polizei in Bangladesch will Oppositionsführerin Khaleda Zia wegen Brandanschlägen auf Busse vor Gericht bringen. Wie die Polizeiführung am Mittwoch mitteilte, wird die zweimalige Regierungschefin und Vorsitzende der Bangladesh Nationalist Party (BNP) beschuldigt, während regierungskritischer Proteste im vergangenen Jahr als "Drahtzieherin" zu den Anschlägen angestachelt zu haben. Insgesamt seien dem zuständigen Gericht Anklagen gegen 27 BNP-Mitglieder vorgelegt worden, hieß es.

