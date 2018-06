La Paz (AFP) Das bolivianische Parlament hat Präsident Evo Morales vom Vorwuf der Begünstigung freigesprochen. Das Parlament nahm am Dienstag (Ortszeit) einen Bericht an, nach dem bei der Vergabe von Aufträgen an das chinesische Unternehmen CAMC alles mit rechten Dingen zuging. Für CAMC hatte die frühere Partnerin Morales', Gabriela Zapata, gearbeitet. Die umstrittenen Aufträge hatten ein Gesamtvolumen von mehr als einer halben Milliarde Euro.

