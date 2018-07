Brasília (AFP) Die brasilianische Luftwaffe darf während der Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro "feindliche" Flugzeuge abschießen. Präsidentin Dilma Rousseff unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes Dekret. Als "feindlich" werden darin Flugzeuge definiert, die nicht auf Anordnungen der brasilianischen Behörden reagieren. Eine solche Abschusserlaubnis gab es in Brasilien bereits bei Großereignissen wie dem Confederations Cup 2013 und der Fußball-WM 2014.

