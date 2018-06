Berlin (AFP) Als Kritik an neuen Preissenkungen für Milch- und Molkereiprodukte beim Discounter Aldi haben Aktivisten die Billigkette mit dem "Goldenen Aasgeier" ausgezeichnet. In zahlreichen Städten sollen Aktionsgruppen in den nächsten zwei Wochen symbolisch Aasgeier-Trophäen übergeben, teilten die Aktion Agrar und das globalisierungskritische Netzwerk Attac am Mittwoch mit. Zudem wollen die Aktivisten Aldi in einem offenen Brief auffordern, "das Preisdumping zu beenden".

