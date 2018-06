Schwerin (AFP) Mit zwölf Jägern und 25 Jagdhelfern sind die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch gegen vier Rehe an der Autobahn 20 östlich von Rostock vorgegangen. Die sogenannte Ostseeautobahn war für die Vertreibung der Tiere zwischen den Anschlussstellen Dummerstorf und Sanitz für mehr als sechs Stunden auf einer Länge von 15 Kilometern voll gesperrt. Die Aktion verlief nach Behördenangaben erfolgreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.