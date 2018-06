Kiew (AFP) Vor seinem Treffen mit seinen Kollegen aus Deutschland, Frankreich und Russland in Berlin hat der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin "echte" Wahlen für die von Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten seines Landes gefordert. "Wir brauchen echte Wahlen im Donbass, nicht einfach eine weitere Farce", schrieb Klimkin am Mittwochmorgen vor seinem Abflug in Kiew auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.