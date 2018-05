Köln (AFP) Die Millionenstadt Köln will den Einsatz von Wasserbussen auf dem Rhein ausloten. In einem Mehrheitsbeschluss sprach sich der Kölner Stadtrat am Dienstagabend dafür aus, "zukünftig den Rhein als Verkehrsweg für den regionalen öffentlichen Nahverkehr zu nutzen" und ein "regionales Wasserbusliniensystem" zu entwickeln. Zugleich beauftragte der Rat die Stadtverwaltung mit der Prüfung eines solchen Vorhabens, wie ein Stadtsprecher am Mittwoch mitteilte.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.