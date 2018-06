Hamburg (AFP) Nach mehr als 20 Jahren Auszeit startet der Popsänger Rick Astley ("Never Gonna Give You Up") ein Comeback mit einem neuen Album. "Seit meine Tochter ausgezogen ist und im Ausland studiert, interessiere ich mich wieder mehr für Musik", sagte Astley dem "Zeit-Magazin" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. In den Jahren seiner Auszeit habe er "gelernt, diesen Job sehr viel entspannter anzugehen".

