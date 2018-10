München (AFP) Wer als Selbstständiger nach einem Unfall eine Entschädigung für sein kaputtes Auto bekommt, muss diese voll als Betriebseinnahme versteuern, wenn der Wagen im Betriebsvermögen gehalten wird. Das gilt selbst dann, wenn das Fahrzeug auch privat genutzt wird, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. (Az: X R 2/14)

