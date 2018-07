Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hält einem Zeitungsbericht zufolge ein Scheitern der der Türkei im Rahmen des Flüchtlingspakts in Aussicht gestellten Visafreiheit für möglich. De Maizière habe am Dienstag bei der Sitzung der Unionsfraktion in Berlin gesagt, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei offenbar "nicht bereit, die Kriterien zu erfüllen", berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung.

