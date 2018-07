St. Petersburg (SID) - Die 1:5-Klatsche gegen die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Russland hat bei der Slowakei Spuren hinterlassen. Der Weltranglisten-Achte verlor am Mittwoch in St. Petersburg auch gegen Weißrussland mit 2:4 (0:0, 2:0, 0:4).

Durch diese Niederlage haben sich die Chancen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf den erhofften Viertelfinaleinzug etwas erhöht. Die Slowakei liegt weiterhin nur zwei Punkte vor dem DEB-Team.

Dabei hatten die Slowaken bis zum Schlussdrittel noch mit 2:0 geführt, doch in den letzten 20 Minuten folgte wie schon gegen Deutschland der Einbruch. Für die Weißrussen, die am Freitag (19.15 Uhr MEZ/Sport1) auf die DEB-Auswahl treffen, war es der erste Sieg im vierten Gruppenspiel.

In der Vorrundengruppe A fuhr die Schweiz erneut einen hart erkämpften Arbeitssieg ein. Nach einem ständigen Auf und Ab setzte sich der Vizeweltmeister von 2013 gegen Lettland mit 5:4 (0:0, 3:3, 2:1) durch. Mit sieben Punkten aus vier Spielen bleibt die Schweiz auf Viertelfinalkurs.

Finnland und Schweden gaben sich jeweils gegen Aufsteiger keine Blöße. Die Finnen feierten beim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) gegen Ungarn ihren vierten Sieg im vierten Spiel. Nachbar Schweden gewann gegen Kasachstan 7:3 (3:1, 3:0, 1:2).