Straßburg (AFP) Junge Leute aus Drittstaaten können künftig leichter zu Studien- oder Ausbildungszwecken in die Europäische Union einreisen. Eine entsprechende Richtlinie hat das Europaparlament am Mittwoch unter Dach und Fach gebracht. Ziel ist es, die Einreise- und Aufenthaltsbedingungen für Schüler, Studenten, Praktikanten, Nachwuchsforscher, Teilnehmer am Europäischen Freiwilligendienst sowie Au-pair-Mädchen EU-weit zu harmonisieren.

