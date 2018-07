Straßburg (dpa) - Das Europaparlament debattiert am Nachmittag in Straßburg über die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Änderungen für eine fairere Verteilung von Flüchtlingen. Demnach sollen künftig dann, wenn die eigentlich "zuständigen" EU-Länder überlastet sind, andere EU-Staaten gemäß ihren Möglichkeiten Flüchtlinge aufnehmen. Falls sich ein Land nicht beteiligt, soll es 250 000 Euro pro abgelehntem Flüchtling zahlen. Thema heute ist die Lage in der Türkei auf die Tagesordnung gesetzt: Visafreies Reisen will das Parlament nur erlauben, wenn die Türkei ihre Anti-Terrorgesetze ändert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.