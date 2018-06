Straßburg (AFP) Die europäische Polizei Europol soll besser für den Kampf gegen internationalen Terrorismus und organisierte Kriminalität gewappnet werden. Darauf zielt eine Verordnung ab, die das Europaparlament am Mittwoch in abschließender Lesung in Straßburg verabschiedete.

