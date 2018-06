Straßburg (AFP) Der türkische Europaminister Volkan Bozkir hat vor einem Scheitern des Flüchtlingspaktes mit der EU gewarnt. Die gesamte bisher erzielte Einigung befinde sich in einem "sehr gefährlichen Moment", sagte er am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem Präsidenten des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), in Straßburg.

