Straßburg (AFP) Der Flüchtlingsbeauftragte des Europarats, Tomas Bocek, hat sich besorgt über die Situation unbegleiteter Flüchtlingskinder in Griechenland und Mazedonien geäußert. Viele Kinder und Jugendliche seien in "völlig überfüllten" Flüchtlingslagern untergebracht, stellte der tschechische Diplomat in einem am Mittwoch in Straßburg veröffentlichten Bericht fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.