Évry (AFP) Eine junge Frau in Frankreich hat ihren eigenen Suizid live mithilfe einer Handy-App übertragen. Die 19-Jährige stürzte sich am Dienstag in einem südlichen Vorort von Paris vor einen Zug, wie am Mittwoch aus Justizkreisen verlautete. Die Justiz leitete Ermittlungen zu den Todesumständen der Frau ein. Derzeit würden das Smartphone der Toten und das auf der Applikation Periscope veröffentlichte Echtzeit-Video ausgewertet, hieß es weiter.

